РИАМО - 11 дек. На стадионе в конце игры между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Рубин» стало плохо 50-летнему болельщику, он умер, сообщает Газета.ru.

Российская премьер-лига и команда «Крылья Советов» совместно будут контролировать расследование смерти мужчины.

«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи получили реанимацию, но не спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца», — говорится в сообщении РПЛ.

Игра прошла на самарском стадионе «Солидарность Арена». Победу в матче одержали хозяева поля. Встреча закончилась со счетом 2:0.