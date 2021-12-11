РИАМО - 11 дек. Историк моды, искусствовед, почетный член Российской академии художеств, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал, что женщин в России меньше, чем мужчин, поэтому прекрасный пол пытается привлечь к себе внимание. Об этом сообщает Nation News.

«Мода в России всегда идет как заимствование у Запада, но с преломлением на наш климат, который всегда останется таким, какой есть: длинная снежная зима, темные дни, желание выделиться. Но, кроме климата огромное влияние на нашу моду влияет народонаселение России, которое состоит на 55% из женщин», - рассказал Васильев.

Он подчеркнул, что в стране не хватает 7-8 млн мужчин. Именно поэтому женщинам необходимо как-то выделяться и привлекать к себе внимание.

«Поэтому женщины одеваются у нас намного ярче, чем в странах Европы. Гонка, охота за мужчиной у нас особенно ярка», - добавил историк моды.