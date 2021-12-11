РИАМО - 11 дек. Две машины столкнулись на внутренней стороне ТТК в Москве, авария случилась в районе дома 12, корп. 2, по 2-му Рощинскому проезду, сообщает столичный Дептранс.

На месте ДТП уже работают оперативные службы мегаполиса. Для движения машин в сторону Гагаринского тоннеля свободны 2 полосы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии образовался затор протяженностью около 5 км.

Загруженность дорог Москвы сейчас составляет 5 баллов из 10 возможных.