РИАМО - 11 дек. В районе Северное Измайлово на востоке столицы в субботу произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, возгорание ликвидировали, сообщили в РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Медикам передали четверых человек для осмотра и при необходимости оказания помощи», - рассказали в пресс-службе.

Информация о происшествии по адресу 5-я Парковая улица, 54, корпус 1 поступила в 14:56. По словам собеседника агентства, пожар полностью ликвидировали в 15:18. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

В пресс-службе также уточнили, что во время происшествия никто не погиб.