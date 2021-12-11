РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В Подольске депутаты рассказали молодогвардейцам, в чем заключается работа депутата и, какие новации ждут округа в ближайшем будущем, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В преддверии Дня Конституции Максимович совместно с первым заместителем председателя горсовета, руководителем фракции «Единая Россия» Любовью Ушаневой и подольскими депутатами-однопартийцами Алексеем Никулиным и Михаилом Жученко встретились с молодогвардейцам, чтобы пообщаться с молодежью в «Диалоге на равных». Организатором и модератором встречи стал председатель комитета по делам молодежи администрации округа - руководитель местного отделения МГЕР Иван Литвяков.

«Диалог получился очень интересным и насыщенный вопросами. В теплой и дружественной обстановке поделились с молодежью, какие книги читаем и какие фильмы смотрим. Ответили на вопросы, трудно ли быть депутатом, в чем заключается работа депутата. Молодые люди получили от каждого однозначный ответ, что самое главное в нашей работе – это нести ответственность перед жителями родного округа за свои дела и поступки», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтатке».

Молодые люди спросили, что депутаты сделали за прошедший период и что планируют реализовать в Подольске в 2022 году. Завершили встречу обсуждением семейных традиций по встрече Нового года.

Максимович подчеркнул, что подобные встречи с молодежью дают уверенность, что новое поколение растет замечательное, по-хорошему дерзкое и полное оптимистичных планов на будущее.