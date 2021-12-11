РИАМО - 11 дек. Футболисты ЦСКА выиграли у тульских спортсменов из «Арсенала». Встреча прошла в столице в рамках матча 18-го тура Российской премьер-лиги, сообщается на сайте московской команды.

Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча закончилась счетом 2:0 в пользу москвичей.

Первый гол был забит на 33-й минуте. Его автором стал Антон Заболотный. Также на 76-й минуте Заболотный забил гол после пенальти.

Предупреждения получили 4 игрока.

Таким образом, столичная команда заработала 30 очков и стала третьей в турнирной таблице российского чемпионата.