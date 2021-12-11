РИАМО - 11 дек. На подмосковном полигоне «Головеньки» для танкистов провели проверку навыков вождения во время преодоления противотанковых рвов, сообщается на сайте министерства обороны России.

В мероприятии принимали участие военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Сложность выполнения данного задания в том, что при преодолении противотанковых рвов механик-водитель теряет видимость. При этом он продолжает вести боевую машину, полагаясь только на свой опыт.

Более опытные танкисты показали образцовое выполнение этого задания, при обучении молодых военных они уделили внимание типовым ошибкам. После разбора данного упражнения молодые механики-водители самостоятельно проехали через противотанковый ров.

В тренировке в Подмосковье участвовали около 150 военнослужащих и более 50 единиц вооружения, военной и спецтехники.