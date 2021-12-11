РИАМО - 11 дек. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что Советский Союз распался по нескольким причинам. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Назарбаев отметил, что социалистическая экономика, тоталитарная и административная, тогда начинала изживать собственные ресурсы.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении экономикой», — отметил бывший президент Казахстана в интервью «России 24».

Также Назарбаев напомнил о волнениях в прибалтийских советских республиках. Он считает, что эти страны были искусственным приложением к СССР. При этом там жили лучше, чем в других республиках.

Союз Советских Социалистических Республик существовал с 1922 по 1991 годы. СССР на момент распада занимал почти шестую часть обитаемой суши Земли с населением 293 млн человек.