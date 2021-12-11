РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Министерство экологии и природопользования Московской области добилось ликвидации незаконной свалки на землях сельхозназначения вблизи поселка Быково микрорайона Стрелковский Подольска, сообщается на сайте ведомства.

Администрация городского округа Подольск отчиталась о ликвидации незаконной свалки, выявленной инспекторами эконадзора. Они провели проверку по обращению жителей. Незаконно размещенные отходы нашли на землях сельхозназначения вблизи поселка Быково микрорайона Стрелковский.

«Необходимость срочной ликвидации свалки вызвана тем, что она находилась в зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения – водозаборного узла. Это несло риски загрязнения воды. Поэтому мы попросили администрацию вывезти отходы в сжатые сроки, с чем она успешно справилась. Окрестности поселка Быково продолжают оставаться на двойном контроле – нашем и администрации», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Ранее инспекторы эконадзора совместно с полицией пресекли незаконный сброс строительных отходов на границе Подольска и новой Москвы в районе деревни Щапово. В ходе рейда задержали нарушителей на самосвале.