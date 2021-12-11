РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Детям в Быковской школе Подольске больше всего нравятся творожный пудинг, макароны с сыром и рисовая каша, они рассказали об этом комиссии во время проверки качества питания. Об этом сообщает администрация округа.

Проверку качества организации питания в школах регулярно проводят сотрудники комитета по образованию администрации округа. Совместно с заместителем председателя Общественной палаты городского округа Подольск Ириной Кошеленко они побывали 10 декабря в Быковской школе.

Проверили санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, условия хранения продуктов питания, соблюдение температурного режима, сроки годности и маркировку продуктов. Поговорили с детьми и педагогами.

Дети рассказали, что блюда вкусные. Особенно им нравится творожный пудинг, макароны с сыром и рисовая каша.