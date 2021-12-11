РИАМО - 11 дек. Российские биатлонистки завоевали серебряную медаль в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене, сообщает Газета.ru.

Золото досталось команде из Швеции. А бронзу взяли спортсменки из Франции.

В команду России вошли Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Отрыв от победительниц составил 29,1 секунды.

При этом российские спортсменки в отличие от шведских ни разу не зашли на штрафной круг, но использовали 10 дополнительных патронов.