РИАМО - 11 дек. Российскую певицу и организатора ее концертов не пустили на территорию Украины из-за того, что ранее они были в Крыму, сообщает Nation News.

Как сообщает пограничная служба Украины, это произошло из-за того, что они нарушили порядок въезда в Крым и участвовали там в фестивале.

певица и организатор концерта приехали в Киев из Стамбула. Им отказали в пересечении границы, а также запретили въезд на Украину в течение 3 лет.

Как сообщают другие СМИ, речь идет о певице Мари Gu и организаторе ее концертов.