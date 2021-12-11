РИАМО - 11 дек. На территории Московской области и столицы до 11 часов 13 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности объявлен также почти во всех областях ЦФО, кроме Липецкой, Костромской и Тамбовской областей.

В Московском регионе 12 декабря ожидается облачная погода с прояснениями, гололедица. В Подмосковье местами днем пройдет небольшой снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/c. Ночью температура может опуститься до минус 14 градусов, днем будет в районе минус 5 – минус 3 градусов.

Облачная погода со снегом прогнозируется 13 декабря. Ветер сохранится. Ночная температура будет минус 5 – минус 3 градуса, днем столбики термометров покажут минус 3 – минус 1 градус.