РИАМО - 11 дек. Адвокат Геннадий Нефедовский рассказал, что существуют 5 причин, по которым потенциальному соискателю могут отказать в приеме на работу, сообщает Nation News.

Во-первых, на работу могут не взять того, кто не соответствует квалификации соискателя вакантной должности. Во-вторых, отказ может быть связан с недостатком опыта или навыков.

Третьей причиной может служить неподходящее состояние здоровья. Работодатель должен ознакомиться с медицинскими документами соискателя.

Еще отказ может быть связан с отсутствием подходящих вакансий. И, наконец, работу можно не получить из-за психологического несоответствия предлагаемой должности.

Однако работодатель в России не имеет права отказать соискателю в работе по расовому, возрастному, религиозному или половому признаку.