РИАМО - 11 дек. Власти Москвы планируют проводить в здании мэрии города значимые культурные события, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С домом генерал-губернаторов Москвы, зданием мэрии на Тверской, связано много исторических моментов. Его даже передвигали, когда в прошлом веке расширяли улицу», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что первым событием в доме будет иммерсивный спектакль об истории данного здания.

«Пожалуй, впервые со времен генерал-губернаторов дом открывается для зрителей», - подчеркнул Собянин.

Здание столичной мэрии было построено в 1782 году. Его построил знаменитый московский зодчий Матвей Казаков для генерал-губернатора графа Захара Чернышева. После смерти графа здание выкупил город. С тех пор оно является резиденцией градоначальников Москвы.