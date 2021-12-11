РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. Жители Подольска могут не ждать расселения аварийного жилья, а получить сертификаты на покупку нового, для этого нужно подать заявление в администрацию округа до 15 марта 2022 года. Об этом сообщил комитет по строительству и архитектуре администрации округа.

10 декабря председатель комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска Сергей Цаплинский встретился с собственниками помещений в аварийных домах №№3 и 5 на улице Циолковского и №4/2 на проспекте Ленина. В мероприятии приняли участие 18 жителей, до которых довели информацию о новом способе расселения из аварийного жилья с помощью сертификата на субсидию на приобретение или строительство жилья.

Субсидию могут получить собственники жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, включенных в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» и расселяемых с участием средств бюджета Московской области. Также те, у кого право собственности на аварийное жилье приобретено до признания дома аварийным, за исключением наследства. Также субсидию могут получить собственники, у которых на дату признания дома аварийным отсутствовали иные жилые помещения, в том числе по договору социального найма.

Субсидию можно использовать на самостоятельное приобретение собственником жилого помещения любым способом. В том числе на оплату по договору купли-продажи квартиры, комнаты, жилого дома; по договору долевого участия в строительстве МКД; по договору подряда на строительство жилого дома. Также на оплату первого взноса по договору жилищного кредита (в том числе ипотеки); разницы по договору мены; фактической задолженности по ранее заключенному договору ипотечного кредитования.

Гражданам предоставят 83 963 рубля за 1 квадратный метр аварийного жилья, принадлежащего ему на праве собственности. При этом собственники гарантированно получат выплату с учетом субсидии в размере 2 812 760 руб. 50 коп., то есть за 33,5 кв. м, даже если владеют помещением меньшей площади.

Для получения субсидии в 2022 году необходимо подать заявление в администрацию городского округа Подольск не позднее 15 февраля 2022 года. Недостающие документы можно донести до 15 марта 2022 года. Телефон для справок: 8 (496) 755-57-78.