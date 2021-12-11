РИАМО - 11 дек. Российское правительство выделило из резервного фонда 5,5 млрд рублей на финансирование льготной ипотечной программы в стране, сообщает «МИР 24».

Постановление по данному вопросу подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Такое решение поможет улучшить жилищные условия порядка 622 тыс. россиян.

Дополнительные денежные средства выделили, так как в РФ повысилась ключевая процентная ставка Центробанка, а также отмечается динамика выдачи ипотек.

Программа «Льготная ипотека» действует в стране с 2020 года, как одна из мер поддержки россиян и стройотрасли в пандемию. Заемщики могут получить кредит по ставке 7% годовых для покупки квартиры или строительства дома. А разницу в ставке возмещает государство.

Максимальная сумма ипотеки по льготному кредиту составляет 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Программа в РФ будет действовать до 1 июля 2022 года.

Россиянам напомнили о возможности получения льготной семейной ипотеки>>