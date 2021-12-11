РИАМО - 11 дек. Один из участников драки в подземном переходе московского метро рассказал, что причиной нападения стал словесный конфликт. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

МВД опубликовало видео допроса трех подозреваемых. Первый отказался комментировать произошедшее, второй рассказал, что пострадавший сам спровоцировал драку. По словам задержанного, он «посылал» обвиняемых.

Драка произошла 5 декабря в подземном переходе на Комсомольской площади. Там трое мужчина избили одного оппонента.

Позже была установлена личность нарушителей. Ими оказались трое уроженцев Кемеровской области. Им 23, 25 и 26 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Дело расследует ГСУ СК РФ по столице.