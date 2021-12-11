РИАМО - 11 дек. Возгорание случилось в квартире дома 14 по улице Дмитриева в Балашихе, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о горящей квартире поступило пожарным в 12:25. В 13:07 возгорание было ликвидировано.

В тушении пожара принимали участие 11 человек и 3 единицы техники.

Как уточнили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МЧС России, при пожаре пострадали 2 человека.

Всего за минувшие сутки в Московской области произошло 29 пожаров, их тушили 518 человек и 148 единиц техники.