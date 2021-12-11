РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В Подольске переделали входную зону в молодежном центре «Максимум», теперь здание стало проще посещать маломобильным группам населения и лицам с ограниченными физическими возможностями, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В программу инициативного бюджетирования в текущем году по итогам голосования на портале «Добродел» включили мероприятие по ремонту входной зоны в молодежный центр. Павел Максимович вместе с первым зампредседателя горсовета, руководителем фракции «Единая Россия» Любовью Ушаневой проверили выполненные работы.

«Входная зона действительно преобразилась. Член фракции «Единая Россия» в Подольском совете депутатов, директор молодежного центра Михаил Жученко и председатель комитета по делам молодежи администрации округа - руководитель местного отделения МГЕР Иван Литвяков показали нам, что проведенные ремонтные работы позволили улучшить визуальное пространство входа в молодежный центр», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что теперь маломобильным группам населения и лицам с ограниченными физическими возможностями посещать здание стало проще. Нареканий по выполненным работам ни у кого не возникло.