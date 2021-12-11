РИАМО - 11 дек. В настоящий момент в Подмосковье выставлены на торги 14 помещений, которые имеют свободное назначение. Торги по предоставлению на право аренды имущества проводит комитет по конкурентной политике совместно с администрациями муниципальных образований, сообщает пресс-служба регионального комитета.

Арендовать помещение под свободный вид деятельности (не запрещенный действующим законодательством РФ) можно в городских округах Домодедово, Балашиха, Фрязино, Шатура, а также в Одинцовском, Рузском, Коломенском, Богородском, Дмитровском и Воскресенском городских округах. В ЗАТО Краснознаменск имущество можно приобрести в собственность. Площадь имущества варьируется от 23,5 кв. м до 541,9 кв. м.

Выставленные на торги помещения подойдут для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, салона красоты, или, например, офиса. Они расположены в районах с развитой инфраструктурой, обладают удобной локацией и транспортной доступностью.

С начала года комитетом по конкурентной политике реализовано на торгах 139 помещений свободного назначения, 68 из которых предлагались в собственность, 71 - в аренду.