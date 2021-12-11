РИАМО - 11 дек. В Подмосковье в настоящее время идет прием заявок на участие в аукционе по продаже здания и земельного участка для строительства жилья в городском округе Лотошино на ул. Калинина, д. 45, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Потенциальным застройщикам предлагают приобрести в собственность трехэтажный объект незавершенного строительства – кирпичное здание с перекрытием из железобетонных плит, гипсолитовыми и частично шлакобетонными перегородками. Степень готовности объекта составляет 44%. Со зданием инвестор получит в собственность земельный участок 3,2 тыс. кв.м.

Начальная цена лота составляет 8 млн руб. с учетом НДС.

Собственнику предстоит завершить строительство многоквартирного жилого дома высотой до 4 этажей. Рядом с домом можно обустроить спортивные и детские площадки, разместить объекты обслуживания жилой застройки.

Объект продажи находится в окружении жилой застройки, с развитой социально-бытовой инфраструктурой: вблизи расположен пруд и парк «Красный ручей», Лотошинский парк культуры и отдыха, детский сад, школа, больница, магазины, автовокзал и остановки общественного транспорта.

Аукцион состоится 25 января.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.