РИАМО - 11 дек. Футболисты клуба «Крылья Советов» одержали победу над казанскими спортсмена из команды «Рубин», сообщает Федеральное агентство новостей.

Встреча в рамках стартового матча 18-го тура чемпионата России закончилась со счетом 2:0. Игра прошла в субботу на на стадионе «Солидарность Арена».

Два гола забили во время второго тайма. На 62-й минуте форвард самарского клуба Иван Сергеев отправил мяч в ворота Юрия Дюпина. Незадолго до окончания матча второй гол забил 17-летний полузащитник Сергей Пиняев.

Благодаря победе самарский клуб набрал 27 очков и догнал занимающий пятое место в турнирной таблице чемпионата России столичный ЦСКА.