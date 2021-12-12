РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 дек. Новогодний «Полимаркет» пройдет в подмосковном Королеве в воскресенье, сообщается на странице ярмарки в Instagram.

Мероприятие состоится с 12:00 до 18:00. В центре «Смартум» на улице Строителей, 15А представители более 60 брендов предложат дизайнерские вещи, уникальные сувениры, посуду, игрушки и многое другое.

Организаторы «Полимаркета» обещают собрать на одной площадке самые актуальные, интересные, добрые, ответственные и качественные локальные бренды, крафтовые производства самой вкусной еды.

Еще там собираются сделать подборку подарков к Новому году и Рождеству и осуществить благотворительные проекты.