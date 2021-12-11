РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В Подольске завершают работы на Подольской и Климовской подстанциях скорой медицинской помощи, в детской поликлинике №1 на Революционном проспекте, 78/23, средства на их ремонт выделили дополнительно по решению губернатора Московской области. Об этом сообщает администрация округа.

В текущем году в учреждениях здравоохранения городского округа Подольск по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья» сделали капремонт, а также провели аварийно-восстановительные работы. Завершили общестроительные и отделочные работы, ремонт кровель, фасадов зданий, заменили инженерное оборудование.

В Подольской областной клинической больнице в хирургическом корпусе №2 отремонтировали отделение 1-й хирургии, отделения сосудистой хирургии, урологии, МРТ, травматологии, рентген-отделение, оперблок. В корпусе №18 – отделения неврологии, офтальмологии, сестринского ухода, ЛОР-отделение, приемное отделение, отделение гематологии. В корпусе №13 – 1-е и 2-е кардиологические отделения, биохимическую и бактериологическую лабораторию.

Администрация округа совместно с депутатами городского Совета и областной думы постоянно контролирует ход ремонта. Качество и сроки выполнения обсуждали в том числе на встречах с жителями.