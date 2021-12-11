РИАМО - 11 дек. Загруженность столичных дорог в настоящий момент составляет 7 баллов из 10 возможных. После 17 часов плотность движения должна снизиться, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сложная ситуация в центре города – на Москворецкой, Серебрянической набережной, в районе станций метро «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

Заторы также зафиксированы на Третьем транспортном кольце и на МКАД (юго-запад, юго-восток, северо-запад). Также пробки наблюдаются на шоссе Энтузиастов, проспекте Мира, Люблинской улице, Ленинградском шоссе и других.

После 17 часов плотность движения спадет до 6 баллов. Свободными дороги мегаполиса станут после 20 часов.