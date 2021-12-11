РИАМО - 11 дек. В Подмосковье ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли более 3 тыс. военнослужащих танковой армии Западного военного округа, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Мероприятия по ревакцинации проводятся в соответствии с решениями министра обороны страны и оперативного штаба Минобороны РФ по предупреждению заражения и распространения в ВС России коронавируса.

Ревакцинацию личного состава провели в военно-медицинских учреждениях армии, а также в военных госпиталях ЗВО. Вакцина от Covid-19 вводилась военнослужащим, которые ранее уже сделали обе прививки, а еще членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, персоналу.

Ревакцинация производится российской вакциной на добровольной основе.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>