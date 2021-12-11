РИАМО - 11 дек. В Москве продолжаются работы по уборке и вывозу выпавшего снега, водителей попросили не мешать работе снегоуборочной и погрузочной техники. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

На смену обильным снегопадам, когда с начала месяца сугробы выросли на 26 см, в город пришли январские морозы.

Для коммунальщиков Москвы холода не помеха. Рабочие продолжают очищать от снега пешеходные зоны, общественные пространства, дворы, парковки, а также вывозить снег.

Снег с улиц и дворов мегаполиса вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Работают все 56 городских пунктов.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отмечал, что коммунальщики готовятся к снежной и холодной зиме.