РИАМО - 11 дек. Российским биатлонистам не удалось попасть в тройку победителей в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает Газета.ru.

Победу в гонке одержал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе, он пробежал дистанцию в 15 км с результатом 33 минуты 52 секунды. На втором месте оказался француз Эмильен Жаклен, преодолевший трассу за 34 минуты 24 секунды. Бронзу после протеста шведской стороны завоевал Себастьян Самуэльссон.

Лучшим из российских биатлонистов стал Василий Томшин, который стартовал на 47-м месте, но финишировал 10-м. Эдуард Латыпов оказался немного позади Томшина - на две позиции ниже, Александр Логинов закончил гонку на 17-й позиции, но стартовал он 4-м.

Карим Халили прибыл к финишной ленте 20-м, Александр Поварницын поднялся на 20 позиций и завершил гонку 34-м.