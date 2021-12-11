РИАМО - 11 дек. 400 праздничных плакатов появились на билбордах и афишных стендах в столице ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Кроме того, фасад здания Госдумы РФ украсили тематическое панно и российские флаги. На цифровых билбордах, медиафасадах домов на улице Новый Арбат и здании Центрального телеграфа показывают видеоткрытки к празднику.

Еще 12 декабря на домах-книжках на Новом Арбате проведут трансляции тематического видео.

День Конституции отмечают в стране 12 декабря с 1994 года. Ранее это был государственный праздник и выходной день, но с 2005 года он стал памятной датой.