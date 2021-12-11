РИАМО - 11 дек. Из органов внутренних дел в Подмосковье уволили полицейского, которого подозревают в незаконной охоте на территории Калужской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

«В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение из ОМВД России по Жуковскому району Калужской области о том, что сотрудник ДПС ОГИБДД МУ МВД, находившийся в Калужской области в свободное от службы время, подозревается в незаконной охоте», - отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она подчеркнула, что по данному факту было принято процессуальное решение. Проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Петрова добавила, что уволенный полицейский также понесет наказание в соответствии с законодательством.