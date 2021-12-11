РИАМО - 11 дек. Опубликована закупка на выполнение работ по содержанию линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Выполнение работ по содержанию линий наружного освещения на автомобильных дорогах осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Согласно данным закупки, аукцион объявляется по содержанию более 1,6 тыс. различных объектов. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 122,45 млн рублей.

Срок выполнения работ с даты заключения контракта 12 месяцев.