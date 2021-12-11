РИАМО - 11 дек. В России число отравлений запрещенными веществами в среде подростков в пандемию коронавируса за последний год увеличилось на 60%, сообщает Nation News.

В ходе выступления на Всероссийском патриотическом форуме замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Вячеслав Батурин рассказал, что общее число таких случаев составляет порядка 7 тыс. в год.

«Поэтому первоочередная задача — это сокращение случаев отравления от наркотиков», — подчеркнул Батурин.

На сегодняшний день отмечается расшатывание международной системы контроля за наркотиками. Эта работа производится влиятельными структурами, которые извлекают из наркоторговли огромную прибыль.