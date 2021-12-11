РИАМО - 11 дек. В Подмосковье и столице с 16 по 25 декабря состоится неделя «Тавриды.Арт», которая объединит серию ярких мероприятий. Зрителей ждут модный показ, концерт и вручение премии, сообщается на сайте мероприятия.

Концерт симфонического оркестра и модный показ брендов резидентов арт-кластера «Таврида» пройдут в столичном аэропорту Домодедово 16 декабря. Там можно будет увидеть презентацию коллекций молодых российских дизайнеров резидентов и мастеров кластера, созданные в Крыму в 2021 году. Сборный оркестр резидентов «Тавриды» выступит под управлением дирижера и «Легенды Тавриды» Юрия Башмета.

Шоу резидентов «Тавриды.Арт» состоится на заводе «Энергомаш» в Чехове 18 декабря. Костюмы резидентов арт-кластера будут блистать не на оборудованной сцене, а в одном из цехов действующего завода. Действие шоу-спектакля заполнит пространство завода, изменив его с помощью светового оформления, а видеопроекции станут дополнением к сюжетным ходам номеров. Концерт увидят сотрудники завода и члены их семей.

19 декабря в фудмолле «Депо» в Москве пройдет музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Резиденты арт-кластера вместе с детьми из проекта «Большая перемена» исполнят 13 популярных композиций в новой интерпретации совместно с джазовыми ансамблем под руководством экспертов «Академии джаза» Игоря Бутмана.

Вручение премии «Легенды Тавриды» проведут на Новой сцене театра им. Вахтангова в столице. Это премия-признание, учрежденная молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Победителями голосования в этом году стали: телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко, искусствовед Ольга Свиблова, кинорежиссер Владимир Меньшов удостоен премии посмертно. Мероприятие пройдет 21 декабря.

Трансляции ключевых событий будут доступны онлайн.