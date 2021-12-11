РИАМО - 11 дек. На природных территория Москвы с приходом зимы начали замечать снегирей. Этих зимних птиц уже видели в Серебряном бору, парке «Кузьминки-Люблино» и Битцевском лесу, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вскоре снегирей можно будет встретить на всех особо охраняемых природных территориях столицы.

Птицы с красной грудкой живут в окрестностях Москвы в течение всего года и относятся к оседлым видам. Когда приходят холода, она прилетают ближе к людям для поиска пропитания. Птицы сбиваются в стайки, поэтому и замечают их только зимой.

Всего существует порядка 10 видов снегирей. Примечательно, что не у всех их есть красная грудка. Есть снегири и с серо-бурой грудкой – это самки.