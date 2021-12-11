РИАМО - 11 дек. Волонтеры разыскивают 75-летнюю Самию Исмаилову (Бахтигузину), которая 10 декабря ушла из дома в городе Кубинка Одинцовского округа и не вернулась, сообщается на форуме поискового отряда «Лиза Алерт».

Она была одета в пуховик серо-белого цвета с капюшоном, коричневую шапку, черные ботинки.

Приметы: рост 160 см, телосложение xудощавое, голубые глаза, каштановые волосы.

С собой у нее был черный дорожный чемодан на колесиках.

Спасатели рекомендуют, если человек не вернулся домой в назначенное время, позвоните ему. Если не отвечает – не дожидайтесь вечера или утра, а сразу ищите пропавшего. Если предварительные поиски не дали результата, немедленно обращайтесь в полицию и поисковый отряд.