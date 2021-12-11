РИАМО - 11 дек. На 85-м году жизни скончался бывший руководитель ГРУ Федор Ладыгин, он умер после продолжительной болезни, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ладыгин был главой элитной структуры Минобороны РФ — Главного разведывательного управления с 1992 по 1997 годы.

Он родился 10 марта 1937 года в селе в Белгородской области. В военную разведку Ладыгин пришел в 1973 году. К этому моменту он служил уже несколько лет. Он начал карьеру с должности старшего офицера. В 1989 году уже возглавил информационное управление ГРУ, а в 1990 году Ладыгина назначили руководителем договорно-правового управления Генштаба. В 1992 году его назначили начальником ГРУ Генштаба.

Ладыгина уволили в запас в 1997 году. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Красной Звезды, «За службу в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней.