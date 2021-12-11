РИАМО - 11 дек. Накануне Дня Конституции Российской Федерации глава Ленинского округа Алексей Спасский вручил семи юным жителям муниципалитета их первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие состоялось в торжественной обстановке в администрации округа при участии родителей ребят и представителей центра «Мои документы».

«Символично, что вы получаете свой первый «взрослый» документ в преддверии одного из важнейших государственных праздников. Думаю, этот день вам запомнится на всю жизнь», - обратился к молодым людям Алексей Спасский.

Он пожелал каждому из них добиться не только личного успеха, но и внести свой вклад в развитие и процветание Ленинского округа, Подмосковья и всей страны.