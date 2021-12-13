РИАМО - 13 дек. В субботу и воскресенье жители столицы бесплатно попробовали бургеры с мясом и кофе с молоком HI!, которые созданы из растительных ингредиентов. Фудтрак с веганской едой стоял недалеко от входа в фудмолл «Депо», передает корреспондент РИАМО.

В полдень перед фудтраком выстроилась очередь из десятков людей. Каждый посетитель мог бесплатно получить хайбургер с кофе до 17:00.

Бренд Hi проводит Hiburger Tour по пяти городам страны. Жители Казани, Нижнего Новгорода и Тулы уже попробовали «зеленые» бургеры и латте с растительным молоком Hi!, после Москвы на очереди Санкт-Петербург.

«Нам очень понравилось. Вкусные бургеры. Если бы не знали, что они из растительных белков, не смогли бы отличить их от обычного мяса», - рассказали москвичи Катя и Иван, которые попробовали бесплатные хайбургеры одними из первых.

Они также добавили, что не хотят полностью отказываться от красного мяса, так как оно тоже полезно. Однако продукты из растительных ингредиентов - это интересная альтернатива мясной продукции.

На главной сцене в «Депо» прошел розыгрыш призов для участников Hiburger Tour. В одном из конкурсов гости попробовали себя в качестве фуд-блогеров, рассказав зрителям свои впечатления от хайбургеров.

«Котлета достаточно большая, насыщенная. От настоящей не отличишь. Выглядит, как домашний бургер», - рассказал участник по имени Георгий.

Участнице Антонине понравилась экологичная и удобная упаковка. Артем отметил внешний вид бургера и мягкую булку. Оба оценили сочный вкус мяса и приятный запах. Это смогли сделать и другие посетители «Депо», которым раздали мини-бургеры.

«Еда будущего» позволяет разнообразить каждому человеку свой рацион и включить в него растительную пищу. Вкус - это главный вызов для растительных альтернатив мясу, и нам удалось в продуктах бренда Hi добиться отличного вкуса. Продукты Hi созданы не только для вегетарианцев, а в значительной степени для всех прогрессивных людей, понимающих важность устойчивого потребления, а также заботящихся о здоровье и стремящихся снизить употребление красного переработанного мяса», — рассказал директор по маркетингу компании «ЭФКО» Дмитрий Филимошкин.

По его словам, помимо котлет для бургеров компания выпускает хайгетсы по аналогии с нагетсами, пельмени хайпелли и фарш хайбиф. Все на основе растительных белков. Продукцию можно попробовать в ресторанах по всей стране и более чем в 1,5 тыс. магазинов, включая онлайн-ритейлеров «Утконос онлайн» и Ozon Express, сети «О’Кей», «Магнит», «Перекресток», «Глобус», Spar, «ВкусВилл» и другие. Производство расположено в Алексеевке Белгородской области.

«Растительная еда должна быть доступной. Для нас это важный критерий успеха. Мы постоянно работаем с продуктом», - отметил Филимошкин.

HI! (Healthy Innovation, «Здоровые инновации») – это первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров белгородской «ЭФКО» (производитель торговых марок «Слобода» и Altero). Сегодня HI! – это растительное мясо, молоко и йогурты. Растительное мясо готовится на основе трех видов белка: соевого, горохового и рисового с добавлением трех видов масел, пищевых волокон и витаминов.

Результаты десятков слепых дегустаций подтверждают, что, будучи полностью растительным, HI! действительно воссоздает вкус и консистенцию обычного мяса – без вреда для здоровья и экологии.