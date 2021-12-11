РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 дек. В парке имени Виктора Талалихина Подольска в субботу открыли резиденцию Деда Мороза. Там провели мастер-классы и развлекательную программу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Все желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить в подарок пазлы, детям давали конфеты за стихи в рамках областной акции «Получи подарок от Деда Мороза». Дети отправляли письма на «Почту Деда Мороза», ящик установили прямо в резиденции.

Сувениры подготовили подольские производители. На танцевальной веранде прошла интерактивная развлекательная программа. Все желающие могли согреться у живого огня в очаге и выпить бесплатный горячий чай.

Теперь каждую субботу и воскресенье (11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря) с 12:00 до 14:00 в парке в здании резиденции Деда Мороза будут проводить мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток и игры на открытом воздухе. Время начала мастер-классов: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30. Их будут проводить сотрудники разных ДК округа.

Развлекательные программы в эти же дни и в это время также будут проходить еще в двух парках микрорайона Климовск. Там коллективы городских домов культур проведут интерактивные подвижные игры со сказочными героями, вручат сладкие призы. Также в парках установили ящики для писем «Почта Деда Мороза».

В парках планируют также залить катки. В «Дубраве» проложат лыжню, а еще там можно будет покататься на надувной горке на «ватрушках» из проката. Во время праздников могут организовать ярмарку мастеров народных промыслов и товаропроизводителей округа, открыть фуд-корты. Всех будут угощать бесплатным чаем из большого самовара.

Парки находятся по адресам: ПКиО им. Виктора Талалихина на улице Рабочая, 5Б, ПКиО «Дубрава» в микрорайоне Климовск на улице Победы, 3, Детский ПКиО в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 6А.

Во время школьных каникул и новогодних праздников со 2 по 8 января развлекательные программы в трех парках будут проходить ежеденевно. Со 2 по 6 января в парке имени Талалихина пройдут анимационные представления, а 3, 5 и 8 января проведут зимние фестивали. Если будет готов каток, то 3 января проведут Ледовую феерию, 5 января большую новогоднюю ярмарку, а 8 января второй «НеобыЧАЙный фестиваль». На нем будут бесплатно угощать чаем, а самые активные получат подарочные пакеты чая, сладости и сюрпризы.