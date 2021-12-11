РИАМО - 11 дек. Столичная прокуратура изъяла уголовное дело о драке в подземном переходе московского метро из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Драка произошла 5 декабря в подземном переходе на Комсомольской площади. Там трое мужчина избили одного оппонента.

Позже была установлена личность нарушителей. Ими оказались трое уроженцев Кемеровской области. Им 23, 25 и 26 лет.

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.