РИАМО - 11 дек. Порядка 2,5 тыс. новых рабочих мест появилось в сфере агропромышленного комплекса Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«На территории Подмосковья в завершающемся 2021 году создано, реконструировано и модернизировано не менее 50 предприятий АПК с общим объемом инвестиций порядка 47 млрд рублей. Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой 2470 жителей региона», - сказал Сергей Воскресенский.

Он напомнил, что за этот период в регионе были введены в эксплуатацию крупные объекты: пятая очередь тепличного комплекса ООО «Агрокультура Групп», производственно-складской комплекс бакалейной продукции ООО «Мистраль Трейдинг», завод по производству кормов для животных ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» и др.

«Для Подмосковья очень важны инвестиционные проекты в области АПК, реализация которых способствует созданию новых рабочих мест. Подчеркну, что правительство региона и в дальнейшем будет оказывать инвесторам необходимую поддержку на всех этапах создания сельскохозяйственных объектов», - сказал чиновник.