РИАМО - 11 дек. Заражение коронавирусом очень опасно для онкопациентов, оно в 18% случаев приводит к летальному исходу. А штамм «омикрон», который распространяется быстрее остальных мутаций инфекции, может привести ко вспышке смертности раковых больных, сообщил онколог Александр Серяков.

Он пояснил, что данные по смертности при сочетании онкологии и Covid-19 получены из исследования, которое провели в 9 регионах РФ. Аналогичные показатели получили в США, а в Китае смертность онкопациентов при заражении коронавирусом достигает 60%.

По словам врача, штамм «омикрон» может привести к дополнительным рискам для людей с онкозаболеваниями, так как многие пациенты, боясь коронавируса, не выходят из дома и пропускают плановые визиты к доктору.

«Очень многие пациенты, особенно пожилого возраста, сейчас находятся дома и не посещают поликлиники. Это чревато отложенным всплеском третьей и четвертой стадии онкологических заболеваний спустя год-два. Это может произойти на фоне или после Covid-19, мы боимся этого всплеска», – отметил Серяков в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что для лечения онкобольных с «омикрон»-штаммом Минздрав сейчас разрабатывает новые рекомендации.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>