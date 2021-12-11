РИАМО - 11 дек. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников драки, которая произошла 5 декабря в подземном переходе столицы, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее в Сети появилось видео, как трое мужчин избивают в переходе другого мужчину. По данному факту полицией была назначена проверка.

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети Интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД города.

Оказалось, что мужчину избивали приезжие из Кемеровской области. Им 23, 25 и 26 лет. Они доставлены в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».