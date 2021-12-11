РИАМО - 11 дек. Актриса Наталия Филиппова скончалась 8 февраля на 79-м году жизни. Она проработала на сцене московского театра «Бенефис» более 20 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

Филиппова не только служила в «Бенефисе» в качестве актрисы, но и занималась решением многих вопросов, как заведующая труппой.

«Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах», — отметили в пресс-службе театра.

До работы в театре «Бенефис» Филиппова служила в таких учреждениях, как Театр на Покровке и Московский театр комедии.

Широкой публике актриса стала известна благодаря своим ролям библиотекаря в спектакле «Полюби меня крепче жизни» и тети в постановке «Любовь. Фантазии. Инопланетяне...».