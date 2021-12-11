РИАМО - 11 дек. Психолог Владимир Ковалев считает, что причины вандализма у детей происходят из-за двух причин. Первая – желание заявить о себе, вторая - неосознавание стоящей за ним истории, сообщает «Вечерняя Москва».

Последней причиной он объясняет вандализм среди детей и подростков, связанный с монументами и памятниками ВОВ.

«Они вроде бы знают, что эти место и фамилии на обелиске связаны с войной, но понимания, что это братская могила или кенотаф, у них не существует. На кладбище они вряд ли бы устроили такое, хотя поручиться за это тоже нельзя, ведь нельзя быть святым наполовину. С их стороны это шалость, весело же посмотреть, как ярко будет гореть венок!» - считает психолог.

По его словам, вандализму подвержены дети из бедных и богатых семей. Он вспомнил случай, когда несколько лет назад юноша развернулся на машине возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

«Это «можно все» — характерная установка как для мажоров, так и для детей из маргинальных семей. И тем, и другим как бы «нечего бояться», но по разным причинам. Родители мажоров их отмажут, с неимущих взять нечего, глядишь — пожурят, но пожалеют», - считает психолог.