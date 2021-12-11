РИАМО - 11 дек. Глава Чечни Кадыров считает, что высказывание режиссера Александра Сокурова о Северном Кавказе нужно проверить компетентным органам, сообщает «Вечерняя Москва».
Кадыров напомнил, что в 2003 году прошел референдум, на котором жители Чечни приняли решение быть российским субъектом.
«На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку факта антигосударственного и экстремистского характера», — написал Кадыров в своем Telegram.
Ранее режиссер Александр Сокуров встретился с российским президентом Владимиром Путиным и сказал, что Северный Кавказ стал националистическим. По его мнению, этот субъект нужно «отпустить» из состава России.
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