РИАМО - 11 дек. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 13,8 млрд рублей, которые пойдут на выплаты российским детям из неполных семей, сообщает Nation News.

Деньги предназначены для выплат в регионах страны. Средства будут выплачивать детям в возрасте от 8 до 17 лет, которых воспитывают родители-одиночки.

Выделяемые деньги должны стать весомой помощью в воспитании детей для родителей-одиночек.

Идея о выплатах для детей из неполных семей принадлежит президенту России Владимиру Путину. С такой инициативой глава государства выступил еще летом этого года. Сумма выплаты рассчитывается, исходя из 50% прожиточного минимума, который установлен в регионах РФ. В среднем дети получат порядка 5,5 тыс. рублей в месяц.