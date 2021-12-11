РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 дек. Окончание ремонтных работ на сетях теплоснабжения в трех домах на улице Кирова в Домодедове продлятся до 16:00, сообщил глава Домодедова Михаил Ежокин.

Ночью оборудование, установленное на котельной на ул. Кирова, показало утечку на теплотрассе. Сотрудники предприятия установили локацию аварийного участка, идут работы по замене трубы. Дома №3 7/1, 7/4, 9/1 на улице Кирова отключены от теплоносителя и переведены на внутреннюю циркуляцию.

«Планировалось завершить работы к 13:00, но в процессе работ установлен еще один проблемный участок. Прогноз специалистов - окончание работ и запуск теплоносителя к 16:00», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обратиться в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Теплосеть» можно по телефону: 8(496)793-44-40.