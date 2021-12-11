РИАМО - 11 дек. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами. Россияне очень бурно отреагировали на это и высмеяли польского политика в Сети, сообщает Nation News.
«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.
Политик считает, что если Запад позволит запустить «Северный поток — 2» у себя на территории, то этот трубопровод станет символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой.
Тем временем в Сети россияне начали активно обсуждать заявление польского политика и посоветовали ему заниматься делами собственной страны.
«Не Польше ставить ультиматумы России! Наша позиция озвучена давно — «Взаимовыгодно и взаимоуважительно». Со стороны Европы ничего этого не наблюдается. Не хотите, как хотите», — уверен Юрий Сармат.
В Сети многие отметили то, что Польша осталась ни с чем, выполняя прихоти заокеанских партнеров. Пользователи считают, что Варшава делает подобные выпады в адрес РФ потому как хочет угодить США.
В конце октября президент РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» увеличить закачку «голубого топлива» в подземные хранилища на территории Европы после заполнения российских.
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