РИАМО - 11 дек. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поставил ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами. Россияне очень бурно отреагировали на это и высмеяли польского политика в Сети, сообщает Nation News.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — сказал Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica.

Политик считает, что если Запад позволит запустить «Северный поток — 2» у себя на территории, то этот трубопровод станет символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой.

Тем временем в Сети россияне начали активно обсуждать заявление польского политика и посоветовали ему заниматься делами собственной страны.

«Я бы посоветовал полякам следить за ситуацией в их стране. Наплывом мигрантов, например. А то другим ультиматумы ставить все горазды», — считает Анатолий С.

«Не Польше ставить ультиматумы России! Наша позиция озвучена давно — «Взаимовыгодно и взаимоуважительно». Со стороны Европы ничего этого не наблюдается. Не хотите, как хотите», — уверен Юрий Сармат.

В Сети многие отметили то, что Польша осталась ни с чем, выполняя прихоти заокеанских партнеров. Пользователи считают, что Варшава делает подобные выпады в адрес РФ потому как хочет угодить США.

«Россия была, есть и будет с Европой, а поляки были с дешевым газом и доходами от транзита, а теперь будут с дорогим газом и без доходов», — пишет AP Rud.

В конце октября президент РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» увеличить закачку «голубого топлива» в подземные хранилища на территории Европы после заполнения российских.